У Дрогобичі стався вибух. Є загиблі (відео)

Двоє людей загинули внаслідок вибуху в Дрогобичі. Слідчі встановлюють причини та всі обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 20 лютого, о 19.05 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду одного з будинків на вулиці Стрийській у Дрогобичі стався вибух.

На місці події правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху загинули двоє місцевих мешканців віком 37 та 40 років. Окрім того, внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримала жінка, яку госпіталізували до лікарні.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження, перевіряється версія про умисне вбивство.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook повідомив, що причиною трагедії стала граната.

«Чоловік з жінкою прийшли на зустріч до своїх знайомих. Як кажуть сусіди, чоловіки товаришували. Нещодавно разом повернулись із заробітків в Польші. Під час спілкування один з них дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках. Обидва чоловіки загинули на місці. Жінка у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізована до лікарні», – повідомив Антон Геращенко.

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