На «звалищі» в центрі Львова спалахнула пожежа. Є постраждала

На занедбаній території в самому центрі Львова виникла пожежа, внаслідок якої опіки отримала 41-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Займання виникло у четвер ввечері, 4 березня, орієнтовно о 21:25 год. на відкритій території на вул. Банківській, 3, що в самому центрі міста.

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Вочевидь йдеться про територію за відділенням Нацбанку, яка часто буває занедбаною. Також на цьому місці встановлені смітники, через що тут можуть збиратися безхатьки. Раніше тут мерія навіть хотіла збудувати багаторівневий паркінг, але так і не знайшла інвестора для цього проєкту.

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Загасити пожежу вдалося силами вісьмох рятувальників вже через 15 хвилин. Внаслідок пожежі постраждала 41-річна жінка. Її з опіками спини ІІ ступеня госпіталізували у 8-му лікарню. Медики оцінили стан потерпілої як середньої важкості.

Вогонь знищив сміття на площі 8 м кв. Причини виникнення займання наразі не відомі.

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Фото: ДСНС