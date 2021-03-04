На Львівщині назвали ТОП-10 підприємств з найбільшою заборгованістю зарплат

У Львівській області близько 30 підприємств боргують заробітну плату. Станом на кінець лютого загальна сума боргу становить майже 18 млн грн. У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції назвали десятку найбільших боржників, повідомляє Львівський портал.

Підприємства з найбільшими сумами заборгованості:

ДАП «Львівські авіалінії» – 4 127 897 грн;

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» – 3 688 365 грн;

ДП «Монтажник-Львів» – 1 842 820 грн;

ЛМКП «Львівтеплоенерго» – 1 692 522 грн;

ДП «Екотрансенерго» – 1 473 559 грн;

ТзОВ Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ» – 1 305 500 грн;

ТзОВ «Цегельний завод Промінь» – 705 751 грн;

КП «Дрогобичтеплоенерго» – 395 002 грн;

ПАТ «Шахта «Надія» – 394 168 грн;

ТзДВ «Белмз» – 337 850 грн.

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Зазначимо, що підприємства систематично погашають свою заборгованість, залежно від надходження коштів. Зокрема, від початку поточного року з КП «Червоноградтеплокомуненерго» стягнуто 3 579 133 грн на користь 403 працівників, з КП «Дрогобичтеплоенерго» стягнуто 1 394 979 грн на користь 267 осіб. Також з ДК «Екотрансенерго» стягнуто 787 000 грн та з ЛМКП «Львівтеплоенерго» – 326 412 грн.

В управлінні Мін’юсту наголошують, що стягнення заборгованості є пріоритетним напрямком роботи державної виконавчої служби. Торік територіальними відділами ДВС Львівської області всього стягнуто 35 092 994 грн заборгованості по заробітній платі та інших виплат, пов’язаних з трудовими відносинами на користь 2 979 осіб.

Натоміть від початку 2021-го вже стягнуто 7 170 211 грн заборгованості по заробітній платі на користь 724 осіб.

Нагадаємо, що Львівщина – серед лідерів за рівнем зростання заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємствах.

В області майже на 12% зменшилася середня заробітна плата.

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