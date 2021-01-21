Лікарні, що надають неонатальну допомогу, отримуватимуть найбільше грошей,– НСЗУ

За надання допомоги дітям, які народились з вагою до 1500 г, для медзакладів в Україні встановили найвищий тариф. Так, за Програмою медичних гарантій лікарня отримує від 29,6 до 98,5 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної служби здоров’я.

За умовами тарифу, цьогоріч для лікарень планують збільшити закупівлю інфузоматів, кюветів, апаратів ШВЛ.

Окрім того, у Нацслужбі здоров’я пропонують, аби з квітня 2021 року медзаклади, які можуть одночасно надавати допомогу при пологах та допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках, отримували більше грошей.

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Підвищену оплату також отримають лікарні, якщо у них є виїзна неонатальна анестезіологічна бригада. Саме вона забезпечує транспортування недоношених дітей.

З квітня у тариф включать ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів. Також будуть додадуть дорого вартісні препарати для передчасно народжених діток, які держава наразі закуповує централізовано. Відтак, заклади будуть самостійно та завчасно планувати закупівлю таких ліків.

Додамо, що в Україні щороку народжується більше 300 тисяч немовлят, з яких кожен 19-ий – передчасно. Минулоріч неонатальну допомогу отримали понад 29 тисяч дітей.

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