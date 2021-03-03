Майже 90% хворих на COVID-19 в Україні, яких підключали до апарату ШВЛ, померли, – дослідження

В Україні померло 89% пацієнтів з COVID-19, яких підключали до апарату штучної вентиляції легень. Серед тих, кого госпіталізували до відділень інтенсивної терапії, смертність склала 76%. Про це інформує Громадське з посиланням на дані дослідження Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України.

Зокрема, результати науковців показують, що середня летальність серед госпіталізованих із COVID-19 в Україні склала близько 15%.

Так, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, склала 76%, а летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%.

Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні до апаратів ШВЛ підключили 8 446 людей, із них 7 479 померли.

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За оцінкою науковців, у 2020 році надлишкова смертність через COVID-19 в Україні склала 40–60 тисяч смертей.

Водночас за останній тиждень, з 23 лютого по 1 березня, зростання кількості нових зареєстрованих випадків в Україні прискорилось та сягнуло рівня осінньої хвилі захворювань. У середньому за останній тиждень фіксували 6 353 нових заражень українців на добу.

У дослідженні зазначається, що кількість летальних випадків також почала повільно збільшуватися з середини лютого, а в останні кілька днів зростання, за офіційною статистикою, різко прискорилося.

Нагадаємо, станом на ранок 3 березня в Україні лабораторно підтвердили 7 235 нових випадків коронавірусу. Тоді як одужали за минулу добу 5 118 людей.

Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область залишається у «жовтій» зоні. До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область. Втім у «червону» зону найближчим часом можуть потрапити ще сім областей.

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