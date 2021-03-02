Мешканців Львівщини із симптомами ГРВІ закликають робити тест на COVID

На Львівщині зростає кількість людей із коронавірусною інфекцією. Мешканців області закликають не зволікати та у разі симптомів ГРВІ звертатися до свого сімейного лікаря та здавати тест на COVID. Про це 2 березня під час брифінгу повідомила епідеміологиня, керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

«Хочу закликати до використання масок, дотримання дистанції, до гігієни рук. Про ці речі ми вже говоримо рік, але, на жаль, є такі люди, що не дотримуються їх. Окрім того, якщо людина має ознаки ГРЗ, невеличку температуру, нежить, покашлювання – це підстава звернутися до сімейного лікаря або самостійно прийти у пункт забору матеріалу на ПЛР і обстежитися. Чому? Тому що, якщо дійсно підтвердиться коронавірус, то така людина має перебувати на самоізоляції, бути під спостереженням сімейного лікаря. Крім цього члени родини зобов’язані 14 днів перебувати вдома на самоізоляції. Якщо цього не зробити, то зупинити поширення коронавірусу ми не зможемо», – сказала Наталія Іванченко.

За її словами, станом на сьогодні найбільша кількість хворих на COVID перебуває у Центрі легеневого здоров’я та Львівській інфекційній лікарні.

«Щодня кількість звернень пацієнтів збільшується. На стаціонарне лікування звертають хворі, які мають важкий стан або дуже важкий стан і не можуть отримувати лікування вдома, у амбулаторних умовах», – додала епідеміологиня.

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Зазначимо, впродовж минулої доби, 1 березня, на Львівщині Covid-19 підтвердили у 349 осіб. За весь час пандемії захворіло 79 582 мешканців області.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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