Лікарі ОХМАДИТу врятували 3-річну дівчинку з важкими ускладненнями COVID

Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» вилікували 3-річну дівчинку з важкими ускладненнями COVID-19. Дитина стала наймолодшою пацієнткою на екстракорпоральній мембранній оксигенації (ЕКМО). Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Зазначимо, 3-річна дівчинка потрапила в «ОХМАТДИТ» торік у вересні. Дитина перебувала на апараті штучного дихання та потребувала переливання крові. Вже у жовтні завдяки медикам дівчинку зняли з апарату ШВЛ та вона почала дихати самостійно.

Станом на сьогодні, за інформацією медиків, дитина вже давно вдома, впевнено стає на ніжки і тішить батьків

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«Це перший такий випадок в Україні, коли найменша пацієнтка на ЕКМО вижила і пішла додому своїми ногами. Для нас це – не лише ще одна медична перемога. Це ще й тріумф любові, яку дитині подарували всі небайдужі люди, які щодня, день за днем, наближали перемогу над хворобою. Донори, благодійники і просто всі, хто з нетерпінням чекав новин з реанімації «ОХМАТДИТу». Ви всі великі молодці! Разом ми змогли зробити маленьке медичне диво! І це – суперсила нас всіх!», – кажуть в ОХМАДИТІ.

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