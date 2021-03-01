ОСТАННІ НОВИНИ

Лікарі ОХМАДИТу врятували 3-річну дівчинку з важкими ускладненнями COVID

Вероніка Рой

|

Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» вилікували 3-річну дівчинку з важкими ускладненнями COVID-19. Дитина стала наймолодшою пацієнткою на екстракорпоральній мембранній оксигенації (ЕКМО). Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Зазначимо, 3-річна дівчинка потрапила в «ОХМАТДИТ» торік у вересні. Дитина перебувала на апараті штучного дихання та потребувала переливання крові.  Вже у жовтні завдяки медикам дівчинку зняли з апарату ШВЛ та вона почала дихати самостійно.

Станом на сьогодні, за інформацією медиків, дитина вже давно вдома, впевнено стає на ніжки і тішить батьків

Реклама партнерів

«Це перший такий випадок в Україні, коли найменша пацієнтка на ЕКМО вижила і пішла додому своїми ногами. Для нас це – не лише ще одна медична перемога. Це ще й тріумф любові, яку дитині подарували всі небайдужі люди, які щодня, день за днем, наближали перемогу над хворобою. Донори, благодійники і просто всі, хто з нетерпінням чекав новин з реанімації «ОХМАТДИТу». Ви всі великі молодці! Разом ми змогли зробити маленьке медичне диво! І це – суперсила нас всіх!», – кажуть в ОХМАДИТІ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...