Для боротьби з кнопкодавами у Раді встановили сенсорну кнопку і додаткові камери

У Верховній Раді з вівторка, 2 березня, введуть у дію сенсорну кнопку для голосування та ’являться додаткові камери спостереження – це мало б унеможливити неперсональне голосування. Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, передає hromadske.

За його словами, минулого тижня завершили тестування дії сенсорної кнопки в залі Верховної Ради. Мовляв, вона «пройшла перевірку відповідною організацією», і з цього пленарного тижня, тобто з 2 березня, депутати зможуть використовувати її під час голосування.

Водночас він не уточнив, скільки коштувало бюджету встановлення сенсорної кнопки та з якого фонду виділили гроші.

Спікер запевнив, що сенсорна кнопка відповідає всім нормам, її протестував інститут-розробник. Він надав офіційний акт про те, що ця система може використовуватися.

Реклама партнерів

Разумков наголошує, що тепер немає сенсу прив’язувати картки депутатів до їхнього робочого місця, як планувалося раніше, адже сенсорна кнопка унеможливлює одночасне натискання більш як із одного робочого місця.

Спікер Ради попросив колег зібратися завтра о 9:45 у сесійній залі, щоби протестувати нову систему й о 10:00 розпочати засідання з новими механізмами голосування.

Водночас Разумков зазначив, що поява сенсорних кнопок не знімає з порядку денного питання подальшої модернізації системи, яка працює з 2008 року, і наголосив на важливості впроваджувати сучасніші системи голосування.

Раніше Львівський портал писав про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким криміналізовано покарання народних депутатів за кнопкодавство.

Цей закон набув чинності з 16 січня 2020 року. За кнопкодавство депутату загрожує штраф розміром 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентарія необхідно спочатку довести в суді.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.