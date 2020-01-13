Зеленський підписав закон про штрафи за кнопкодавство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким криміналізовано покарання народних депутатів за кнопкодавство. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі голови держави.

Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України», який парламент ухвалив 19 грудня 2019 року.

Документ має на меті забезпечити належне виконання народними депутатами України їхніх повноважень у частині обов’язку персонального голосування.

Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закону України «Про статус народного депутата України» і до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ.

Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51-85 тисячам гривень.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.