В реанімаціях на Львівщині лікують 107 хворих на Covid

Станом на неділю, 28 лютого, у реанімаціях на Львівщині лікують 107 хворих на коронавірус, 28 пацієнтів під’єднані до апаратів ШВЛ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Загалом у стаціонарах лікарень Львівської області зараз перебувають 1455 пацієнтів із Covid-19. 107 хворих лікують у реанімації, ще 28 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Протягом минулої доби з коронавірусом госпіталізували 90 мешканців області, тоді як на самоізоляцію скерували 466 осіб.

Найбільше хворих лікуються в обласній інфекційній лікарні та в Центрі легеневого здоров’я, найменше пацієнтів із коронавірусом – у лікарні «Укрзалізниці».

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Завантаженість лікарень наразі виглядає таким чином:

в обласній інфекційній лікарні – 179 пацієнтів у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 166 пацієнтів у лікарні швидкої допомоги (Львів) – 149 пацієнтів в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 122 пацієнтів у Стебницькій міській лікарні – 111 пацієнтів у Стрийській міській лікарні – 83 пацієнти у 5-ій лікарні Львова – 82 пацієнти у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 82 пацієнти у Рудківській лікарні – 54 пацієнти у Пустомитівській ЦРЛ – 53 пацієнти у 1-ій лікарні Львова – 53 пацієнти у 8-ій лікарні Львова – 49 пацієнтів у Самбірській ЦРЛ – 48 пацієнтів у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 44 пацієнти у Жидачівській ЦРЛ – 43 пацієнти в обласній клінічній лікарні – 32 пацієнти в обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 23 пацієнти у Перемишлянській ЦРЛ – 19 пацієнтів у Сокальській ЦРЛ – 19 пацієнтів у 1-му пологовому будинку Львова – 13 пацієнтів у Буській ЦРЛ – 11 пацієнтів у Жовківській ЦРЛ – 11 пацієнтів у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 9 пацієнтів.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань. 80% госпіталізованих пацієнтів є кисневозалежними.

Також в області збільшилась частка важкохворих на Covid дітей.

Загалом на Львівщині зростає захворюваність на коронавірус. Якщо досі в області виявляли в середньому по 200 хворих, то за останні три доби кількість нових випадків зросла до 477; 696 та 399.

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