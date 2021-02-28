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Помер другий пацієнт, що постраждав під час пожежі у чернівецькій лікарні

Наталя Дуляба

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В реанімації помер другий постраждалий під час пожежі у лікарні Чернівців. Чоловік отримав 75% опіків тіла. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

У суботу, 27 лютого, у Чернівцях у міській лікарні №1 сталась пожежа, у якій один пацієнт загинув, ще один отримав численні опіки. В неділю вночі, 29 лютого, чоловік помер у реанімації.

Другий постраждалий внаслідок пожежі у лікарні мав 75% опіків тіла.

Нагадаємо, спершу було відомо про те, що у чернівецькій лікарні стався вибух. Першою про нього повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

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Згодом надзвичайники уточнили, що в палаті медзакладу спалахнула киснева труба. Пожежу вдалося загасити через 15 хвилини силами 20 рятувальників.

Водночас мер Чернівців Роман Клічук заявив, що вибуху кисневого балону у міській лікарні не було і пожежа не пов’язана з електропроводкою. При цьому він підтвердив, що займання сталось у палаті, де лікували хворих на коронавірус. Що саме спричинило пожежі, наразі встановлюють.

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