У чернівецькій лікарні стався вибух. Є загиблі

У суботу, 27 лютого, у Чернівцях у міській лікарні №1 стався вибух. За попередньою інформацією, загинуло двоє осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

Першою про вибух повідомила у Facebook заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак: «У міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні».

Водночас у ДСНС України уточнили, що в палаті на другому поверсі лікарні вибухнула киснева труба. Внаслідок події одна людина загинула, ще одна постраждала.

Із медзакладу евакуювали 20 людей. Пожежу, яка спалахнула, вдалося загасити через 15 хвилини силами 20 рятувальників.

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Як писав Львівський портал, за час пандемії у Львові також був вибух у лікарні. Торік наприкінці листопада у Винниківському госпіталі вибухнули кисневі балони. Тоді ніхто не постраждав, проте пацієнтів негайно евакуювали до інших лікарень.

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