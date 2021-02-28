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Охоронну фірму на Львівщині оштрафували на 200 тисяч за працівників-нелегалів

Наталя Дуляба

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На Львівщині приватне підприємство, яке надає послуги охорони, сплатить 200 тисяч гривень штрафу за неоформлених працівників. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Держпраці Львівщини.

Підприємство, яке оформлювало трудові відносини зі своїми працівниками, виявили під час перевірки ще наприкінці 2020 року за місцем здійснення її господарської діяльності – у селі Розвадів Миколаївського району.

Встановлено, що фірма надає охоронні послуги, залучаючи до роботи охоронців-нелегалів.

«Роботодавець не надав жодних документів, які б свідчили про належне оформлення трудових відносин із зафіксованими під час контрольного заходу працівниками. Охоронники також повідомили, що трудових договорів з підприємством не укладали», – йдеться у повідомленні.

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За це компанію, яка, до речі, зареєстрована на Кіровоградщині, оштрафували на 200 тисяч гривень.

Зазначимо, що за нелегальне працевлаштування в Україні передбачений штраф. Раніше за одного неоформленого працівника роботодавця штрафували майже на 150 тисяч грн, а тепер розмір штрафів зменшили до 47 230 грн.

Протягом 2020 року на Львівщині за порушення роботодавців оштрафували на понад 22 млн грн.

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