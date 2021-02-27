Завантаженість лікарень на Львівщині: де найбільше хворих на Covid

Станом на суботу, 27 лютого, у стаціонарах на Львівщині лікуються 1402 хворих на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Загалом у стаціонарах лікарень Львівської області зараз перебувають 1402 пацієнтів із Covid-19. 112 хворих лікують у реанімації, ще 27 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.
Протягом минулої доби з коронавірусом госпіталізували 162 осіб, тоді як на самоізоляцію скерували 1168 пацієнтів.
Найбільше хворих лікуються в обласній інфекційній лікарні та в Центрі легеневого здоров’я, найменше пацієнтів із коронавірусом – у лікарні «Укрзалізниці».
Завантаженість лікарень наразі виглядає таким чином:
- в обласній інфекційній лікарні – 173 пацієнти
- у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 154 пацієнти
- у лікарні швидкої допомоги (Львів) – 140 пацієнтів
- в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 112 пацієнтів
- у Стебницькій міській лікарні – 110 пацієнтів
- у Стрийській міській лікарні – 85 пацієнтів
- у 5 лікарні Львова – 79 пацієнтів
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 75 пацієнтів
- у Рудківській лікарні – 54 пацієнти
- у Пустомитівській ЦРЛ – 53 пацієнти
- у 1 лікарні Львова – 51 пацієнт
- у Самбірській ЦРЛ – 50 пацієнтів
- у 8 лікарні Львова – 48 пацієнтів
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 43 пацієнти
- у Жидачівській ЦРЛ – 41 пацієнт
- в обласній клінічній лікарні – 31 пацієнт
- в обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 22 пацієнти
- у Перемишлянській ЦРЛ – 20 пацієнтів
- у Сокальській ЦРЛ – 19 пацієнтів
- у 1-му пологовому будинку Львова – 13 пацієнтів
- у Буській ЦРЛ – 11 пацієнтів
- у Жовківській ЦРЛ – 11 пацієнтів
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 7 пацієнтів.
Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань. 80% госпіталізованих пацієнтів є кисневозалежними.
Також в області збільшилась частка важкохворих на Covid дітей.
На Львівщині зростає захворюваність на коронавірус. Якщо досі в області виявляли в середньому по 200 хворих, то за останні дві доби кількість нових випадків зросла до 477 та 696.
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Наталя Дуляба