Завантаженість лікарень на Львівщині: де найбільше хворих на Covid

Станом на суботу, 27 лютого, у стаціонарах на Львівщині лікуються 1402 хворих на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Загалом у стаціонарах лікарень Львівської області зараз перебувають 1402 пацієнтів із Covid-19. 112 хворих лікують у реанімації, ще 27 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Протягом минулої доби з коронавірусом госпіталізували 162 осіб, тоді як на самоізоляцію скерували 1168 пацієнтів.

Найбільше хворих лікуються в обласній інфекційній лікарні та в Центрі легеневого здоров’я, найменше пацієнтів із коронавірусом – у лікарні «Укрзалізниці».

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Завантаженість лікарень наразі виглядає таким чином:

в обласній інфекційній лікарні – 173 пацієнти у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 154 пацієнти у лікарні швидкої допомоги (Львів) – 140 пацієнтів в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 112 пацієнтів у Стебницькій міській лікарні – 110 пацієнтів у Стрийській міській лікарні – 85 пацієнтів у 5 лікарні Львова – 79 пацієнтів у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 75 пацієнтів у Рудківській лікарні – 54 пацієнти у Пустомитівській ЦРЛ – 53 пацієнти у 1 лікарні Львова – 51 пацієнт у Самбірській ЦРЛ – 50 пацієнтів у 8 лікарні Львова – 48 пацієнтів у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 43 пацієнти у Жидачівській ЦРЛ – 41 пацієнт в обласній клінічній лікарні – 31 пацієнт в обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 22 пацієнти у Перемишлянській ЦРЛ – 20 пацієнтів у Сокальській ЦРЛ – 19 пацієнтів у 1-му пологовому будинку Львова – 13 пацієнтів у Буській ЦРЛ – 11 пацієнтів у Жовківській ЦРЛ – 11 пацієнтів у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 7 пацієнтів.

Нагадаємо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань. 80% госпіталізованих пацієнтів є кисневозалежними.

Також в області збільшилась частка важкохворих на Covid дітей.

На Львівщині зростає захворюваність на коронавірус. Якщо досі в області виявляли в середньому по 200 хворих, то за останні дві доби кількість нових випадків зросла до 477 та 696.

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