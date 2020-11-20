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У Винниківському госпіталі стався вибух кисню, десяткам пацієнтів потрібна евакуація

Ольга Денисяка

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Ввечері 20 листопада в обласному військовому госпіталі у Винниках під час заправки стався вибух кисню. Через це у медзакладі наразі немає можливості подавати кисень. Зараз там перебувають десятки хворих на коронавірус, які потребують безперервного постачання кисню. Цих пацієнтів терміново евакуйовують в інші лікарні. Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

 

«У Винниках сталась нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. Попередньо, мова йде про вибух при заправці. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі», – повідомив Садовий.

Згодом він заявив, що пацієнтів вже почали евакуйовувати. За його словами, зараз в лікарні є 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 людей везуть у 8-му лікарню.

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Близько 00:35 год. 21 листопада Садовий повідомив, що подачу кисню у госпіталі відновили.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

 

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