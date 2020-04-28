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Мерія Львова передасть УГКЦ квартиру на площі Святого Юра

Вероніка Рой

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У вівторок, 28 квітня, на сесії Львівської міської ради депутати прийняли ухвалу, що передбачає викупити і передати у власність Курії Львівської Архиєпархії Української греко-католицької церкви ще одну квартиру на площі Святого Юра, 5, передає Львівський портал.

 

На сьогодні мерія Львова викупила вже чотири квартири, які розташовані безпосередньо у Святоюрському комплексі, та передала їх курії УГКЦ.

«В нас є прийнята програма, згідно з якою місто викуповує квартири, які розташовані безпосередньо у Святоюрському комплексі на території церкви Святого Юра. Ми вже викупили 4 квартири і подарували їх курії УГКЦ договором пожертви. Зараз до нас звернулася власниця однією з квартир, яка пропонує її нам викупити за доволі хорошою ціною. Ми декларуємо сьогодні цей намір викупу, але коштів поки не просимо, бо розуміємо ситуацію»,  – зазначила директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

До слова, торік у Львівській міській раді за бюджетні кошти купили квартири трьом посадовцям: Ірині Кулинич, Олегу Іщуку та Сергійю Бабаку.

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