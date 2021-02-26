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Козицький закликав мешканців Львівщини утриматися від поїздок на Івано-Франківщину

Вероніка Рой

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З п’ятниці, 26 лютого, Івано-Франківська область перебуває у «червоній зоні». Відтак мешканців Львівщини закликають утриматися від поїздок в цю область. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Відсьогодні, 26 лютого, в Івано-Франківській області запроваджений червоний рівень епідемічної небезпеки та посилені обмежувальні заходи. Зокрема буде заборонена посадка та висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом у її населені пункти», – повідомив Максим Козицький.

Голова ЛОДА уточнив, що на в’їздах-виїздах Івано-Франківщини організовані контрольно-пропускні пункти, де чергуватимуть бригади екстреної медичної допомоги, працівники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також будуть залучені медики для проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів.

«Звертаюся до жителів Львівщини врахувати цю ситуацію та утриматися поки від поїздок на Івано-Франківщину», – додав він.

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Нагадаємо, від 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область увійшла до «жовтої» зони. До «червоної» зони, де передбачено найбільше жорстких обмежень, зараз віднесли Прикарпаття, адже тут фіксують спалах коронавірусу, а також Чернівецьку область.

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