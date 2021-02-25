Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для них прикладом для наслідування та живими легендами.

Теперішній очільник закладу полковник Юрій Гусар перш за все хоче зламати у ліцеї «пострадянські устави», а взаємини з майбутніми офіцерами будує виключно на довірі.

У ліцеї зізнаються, що так було не завжди. До 2018 року впродовж 28 років заклад очолював полковник Роман Саляк. За його керівництва навчальний заклад перебував у відверто жахливому стані: в класах не було жодного сучасного обладнання, спортзал – непридатний до занять, підлога прогнила, а територія поросла бур’янами. Очевидно, що охочих навчатись у таких умовах були одиниці. У 2018 році керівництво навіть не змогло набрати належної кількості ліцеїстів.

Усе кардинально змінилося після зміни очільника. За короткий час у закладі не лише зробили капітальний ремонт, але й докорінно змінили атмосферу у військовому колективі. Тож розповідаємо, яким чином всього за два роки ліцей вдалось підняти з руїни.

Нова команда вчителів та офіцерів вихователів

Спосіб життя ліцеїстів є максимально наближеним до життя військових. Вже через декілька років хлопці стануть курсантами військових вишів і на плечі майбутніх захисників ляже значно більше обов’язків. Відтак зараз вони повинні отримати максимум знань і вмінь, які стануть їм у нагоді в майбутньому. У цьому їм допомагають педагоги.

У ліцеї з юнаками працюють не лише вчителі, а офіцери-вихователі, які перебувають з ними після уроків та навчають військовому порядку. Ліцеїсти рівняються на офіцерів-вихователів і беруть за приклад для наслідування.

Варто зазначити, що наразі ліцей очолює Юрій Гусар, який до цього багато років працював заступником начальника Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Після призначення начальником ліцею, він кардинально оновив кадри і привів із військової академії багато спеціалістів. До ліцею прийшла нова команда творчих та відповідальних педагогів-новаторів.

У часи, коли в країні триває війна, надзвичайно важливо, щоб з ліцеїстами працювали військові, які були у зоні бойових дій. Тож, на посади вихователів часто призначають молодих офіцерів, котрі прийшли з зони АТО/ООС.

До прикладу, командир роти Олександр працює у ліцеї з 2019 року, а до того впродовж чотирьох років перебував у зоні бойових дій на Донбасі. Відтак тепер ділиться з ліцеїстами особистим досвідом, який здобув на фронті.

«Особисто я даю хлопцям саме ті знання та навички, які знадобляться їм під час служби у Збройних Силах України. Передаю їм власний бойовий досвід, оскільки сам чотири роки перебував у зоні ООС. Ми стараємось привити їм любов до військової справи і бачимо, що їм це подобається, оскільки близько 90% ліцеїстів хочуть присвятити своє життя службі у Збройних Силах», – розповідає Олександр.

Від «постсовка» не лишилося й сліду

Керівництво ліцею докладає чимало зусиль, щоб зламати старі «совкові» стереотипи, які панували в ліцеї роками. Зокрема, відійшла в минуле практика, коли за неуспішність у навчанні ліцеїстів позбавляли можливості у вихідні чи свята їхати додому до батьків.

За словами начальника ліцею Юрія Гусара, сучасна система виховання військового у Збройних Силах України базується на довірі. Тобто для ліцеїстів створюють таке середовище, яке мотивує їх до усвідомлення результатів своїх дій. Так, день за днем, змінюється менталітет майбутніх офіцерів. Педагоги переконані, що через декілька років юнаки зможуть брати відповідальність і за життя підлеглих, і за розвиток країни.

«Наші педагоги роблять все, аби розвіяти стереотип про те, що ліцей – це «інтернат для перевиховання проблемних підлітків». Крутяни – це сміливі хлопці, які готові випробувати себе у військовій справі. Багато ліцеїстів – це діти учасників бойових дій та волонтерів. Вони вмотивовані й прагнуть продовжити батьківський шлях, фактично, це зародження нових військових династій», – розповів Юрій Гусар.

Ліцей відновили з руїни всього за два роки

Важливою частиною військово-ліцейної освіти є її матеріальна складова. Військо вимагає витрат на підготовку, а натомість дає суспільству безпеку.

Ще два роки тому ліцей фактично виглядав як руїни. У навчальному закладі зізнаються, що на схилі каденції минулого очільника Львівський ліцей за станом матеріальної бази перебував у числі останніх в Україні. Проте за два останні роки помітні зрушення, які потрібно підтримувати та примножувати.

Зокрема, у навчальному закладі дбають, аби ліцеїсти мали хороші умови для занять спортом та отримали належну фізичну підготовку. Задля цього тут відремонтували спортивний, борцівський, тренажерний та хореографічний зали. Відновили смугу перешкод, яка десятиліттями простоювала зруйнованою. Звели унікальне за своїми розмірами поле для командно-тактичних ігор – пейнтболу чи страйк­болу.

До ладу привели і територію навколо ліцею. Тепер замість зарослих чагарниками руїн стадіону постали сучасні спортивні майданчики з якісним штучним покриттям. Замість побитого ямами асфальту на плацу та навколо корпусів тепер покладена рівна тротуарна плитка, а щойно увійшовши на територію ліцею, око милує ландшафтний дизайн клумб і газонів.

За короткий час у навчальному корпусі відремонтували понад десять авдиторій: їх обладнали мультимедійними комплектами, старі шкільні меблі замінили на сучасні одномісні комплекти за усіма вимогами універсального дизайну «Нової української школи».

Вчителі, які вже тривалий час працюють у ліцеї, розповідають, що раніше і мріяти не могли про сучасне обладнання. Переконують – все завдяки новому очільнику.

«За останні декілька років у нас відбулось дуже багато позитивних змін і ми вважаємо, що це все завдяки нашому очільникові, який живе своєю роботою. Раніше в нас був один телевізор на весь ліцей і той в кабінеті дружини колишнього керівника. Скажу відверто, ми і мріяти не могли про нове обладнання, зараз же маємо ноутбуки, монітори та інтерактивні дошки. Це дійсно допомагає нам у роботі, бо учням стало цікавіше вчитись: вони самі готують різні презентації та проєкти», – каже вчитель української мови та літератури Галина Ярославівна.

Всіх вчителів ліцею забезпечили персональними комп’ютерами, вони пройшли підготовку та ефективно працюють в хмарних сервісах середовища Google Workspace у форматі змішаного навчання. У ліцеї запровадили систему додаткових консультацій та створили умови для дистанційного репетиторства. Також запровадили електронні журнали та щоденники.

Ліцей став передовим навчальним закладом

Таке оновлення життя ліцею відразу ж дало свої результати. До прикладу, у 2018 році навчальний заклад мав недобір вихованців, а нині аби потрапити до лав ліцеїстів необхідно пройти конкурс при вступі. Абітурієнти стали активно готуватися, щоб бути конкурентними: робота з репетиторами, додаткові заняття з профільних предметів. Усе для того, аби навчатись в омріяному закладі.

Варто відзначити, що 90% ліцеїстів прагнуть присвятити своє життя військовій справі. Випускники з упевненістю та хорошими результатами складають вступні іспити до закладів освіти Міністерства оборони.

Неозброєним оком видно, що нове керівництво ліцею за останні два роки буквально підняло заклад з руїни, а конфлікт, котрий виник між колишнім та діючим директором носить виключно персоніфікований характер.

Отже сьогодні Військовий ліцей імені Героїв Крут це передовий навчальний заклад з розвиненою освітньою, спортивною та побутовою інфраструктурою. Ліцей рухається в ногу з вимогами сучасності та спроможний навчати та виховувати дійсно нове покоління майбутніх захисників України.

Львівський військовий ліцей імені Героїв Крут повністю виправдовує свій величний статус і готовий до сучасних викликів передової освіти майбутніх офіцерів.

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Фото: Facebook/Ліцей імені Героїв Крут