ОСТАННІ НОВИНИ

Квартиру над музеєм Крушельницької мерія Львова викупить за 1,6 млн грн

Наталя Дуляба

|

Львівська міська рада викупить за 1,6 млн грн квартиру в будинку на вул. Соломії Крушельницької, 23, де знаходиться музей відомої оперної співачки. «За» відповідну ухвалу у четвер, 25 лютого, під час сесії проголосували 52 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, за бюджетні гроші мерія придбає квартиру №8 на вул. Соломії Крушельницької, 23 площею 59,4 кв м. Її викуплять із приватної власності громадян Миколи Заїка та Олега Шишка за 1,64 млн грн.

Наразі грошей під викуп не виділили, їх закладатимуть під час розгляду бюджету розвитку. Також наразі точно не відомо, коли саме це помешкання викуплять.

Реклама партнерів

Зазначимо, що ця квартира знаходиться на третьому поверсі відразу над Музично-меморіальним музеєм Соломії Крушельницької. Після викупу житло збираються передати для розширення його площі.

Водночас депутатка Юлія Хомчин наголосила, що власники помешкання неодноразово затоплювали приміщення музею, через що установа почала з ними судитися.

Профільна комісія Львівської міськради не погодила викуп цієї квартири, мотивуючи це тим, що наразі коштів на ці потреби немає. Проте депутатам таки вистачило голосів для прийняття рішення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...