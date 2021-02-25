Квартиру над музеєм Крушельницької мерія Львова викупить за 1,6 млн грн

Львівська міська рада викупить за 1,6 млн грн квартиру в будинку на вул. Соломії Крушельницької, 23, де знаходиться музей відомої оперної співачки. «За» відповідну ухвалу у четвер, 25 лютого, під час сесії проголосували 52 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, за бюджетні гроші мерія придбає квартиру №8 на вул. Соломії Крушельницької, 23 площею 59,4 кв м. Її викуплять із приватної власності громадян Миколи Заїка та Олега Шишка за 1,64 млн грн.

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Наразі грошей під викуп не виділили, їх закладатимуть під час розгляду бюджету розвитку. Також наразі точно не відомо, коли саме це помешкання викуплять.

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Зазначимо, що ця квартира знаходиться на третьому поверсі відразу над Музично-меморіальним музеєм Соломії Крушельницької. Після викупу житло збираються передати для розширення його площі.

Водночас депутатка Юлія Хомчин наголосила, що власники помешкання неодноразово затоплювали приміщення музею, через що установа почала з ними судитися.

Профільна комісія Львівської міськради не погодила викуп цієї квартири, мотивуючи це тим, що наразі коштів на ці потреби немає. Проте депутатам таки вистачило голосів для прийняття рішення.

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