Мерія хоче викупити квартиру над музеєм Крушельницької

Львівська міськрада хоче викупити квартиру в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 23, де знаходиться музей відомої оперної співачки. Приміщення використовуватимуть для потреб музею, або створять там мистецьку резиденцію для музикантів. Відповідне рішення сьогодні, 3 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

«За цією адресою знаходиться наш музей Соломії Крушельницької. Він знаходиться на 2 поверсі, а ця квартира, яку ми хочемо придбати, – на 3-му. Там загалом є 3 квартири, які постійно нас підтоплюють. Ми несемо збитки на сотні тисяч гривень. Останнє підтоплення було в 2018 році, судове засідання триває 1,5 роки. Тоді нам підтопили експонати і музей поніс збитки на півтора мільйона гривень. Власник квартири зараз продає її, тож ми хочемо її придбати», – зазначила директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Придбання помешкання № 8 у будинку № 23 по вулиці Соломії Крушельницької унеможливить подальше пошкодження музею та музейних предметів через систематичні затоплення, а також створить умови для розширення усіх видів музейної діяльності та збільшення кількості відвідувачів.

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У приміщенні квартири планують зробити мистецьку резиденцію для музикантів, або розширити музей. Загальна площа квартири – 59,4 кв. м, оціночна вартість – 1 873 000,00 грн.

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