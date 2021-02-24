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Уряд обмежив роботу транспорту у «червоній» зоні

Вероніка Рой

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У середу, 24 лютого, Кабінет міністр обмежив роботу транспорту у регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки COVID-19. Про це інформує пресслужба уряду.

В регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки, забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські автомобільні перевезення, залізничні пасажирські перевезення, робота міського електротранспорту та метрополітену. Винятком є лише транзитні перевезення.

«Всім нам відомо про ситуацію, яка відбувається на Франківщині і розгортається по окремим регіонам і територіям України. У зв’язку з цим ми пропонуємо запровадити обмежувальні заходи щодо перевезення пасажирів пасажирським транспортом та внести зміни до постанови №1236. Відповідно до них на території регіонів, де встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом та метрополітеном. Також забороняються перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, більше 5 осіб без урахування дітей віком до 14 років», – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Разом з тим, дозволена перевезення службовими та орендованими авто підприємств, закладів та установ дозволяються у межах кількості місць для сидіння із обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту. Також про маршрути руху потрібно поінформувати не менше ніж за 2 дні органи Національної поліції. Крім цього дозволяються перевезення спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку.

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Нагадаємо, 24 лютого в Україні відновили адаптивний карантин. Більшість областей, і Львівщину в тому числі, віднесли до «жовтої» зони. Про те, які обмеження діятимуть в області, читайте за посиланням.

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