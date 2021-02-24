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На кордоні з Польщею затримали мікроавтобус, «нафарширований» сигаретами

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Шегині» затримали чергову контрабанду сигарет. Українець, який прямував у Польщу, хотів підпільно перевезти більше 1700 пачок із цигарками. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Сигаретного контрабандиста у Шегинях затримали у середу вранці, 24 лютого. У пункт пропуску на мікроавтобусі «Мерседес» прибув українець, який прямував до Польщі. При цьому чоловік помітно нервував і не міг чітко пояснити, куди саме їде.

Тому прикордонники вирішили скерувати транспортний засіб на поглиблену перевірку. Під час неї вдалося встановити, що мікроавтобус був «нафарширований» сигаретами.

Загалом у машині знайшли 1710 пачок із цигарками різних торгових марок. Всі вони були сховані у стелі та під обшивками авто.

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Всі сигарети вилучили, їхню вартість мають встановити згодом. За цим фактом митники склали адмінпротокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Справу скерують до суду, який і обиратиме контрабандисту покарання.

Нагадаємо, нещодавно ще один вигадливий українець «нафарширував» свій мікроавтобус майже 5000 пачками сигарет. Його затримали у пункті пропуску «Краковець».

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Держприкордонслужба, митниця

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