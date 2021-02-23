Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького. Одна година роботи приватної охоронної фірми обійдеться держбюджету у 101,22 грн, що майже вдвічі дорожче від середньої ринкової ціни. Про це повідомляє Львівський портал.

5 лютого Львівська національна галерея мистецтв підписала договір із ПП «Охоронно-юридична фірма «Аутпост-8» на охорону вісьмох музейних об’єктів, розташованих у Львові та на території області. Серед них – чотири замки. У документі вказано, що підприємство охоронятиме їх із 8 лютого до 31 грудня 2021 року.

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На десятимісячну охорону цих музеїв Галерея мистецтв, яку фінансують із держбюджету, планувала витратити понад 10,8 млн грн. Втім послуги «Аутпосту» обійдуться у трохи більше ніж 9,5 млн грн.

За ці гроші підприємство повинне забезпечити цілодобову роботу 12 постів фізичної охорони. На кожному пості має бути по одному охоронцю, який у робочий час контролює вхід-вихід та стежить за порядком у приміщенні, а в неробочий час, тобто вночі, – патрулює територією музеїв зі собакою.

Водночас достеменно незрозуміло, які саме спецзасоби повинні мати при собі охоронці «Аутпосту». Серед вимог Галереї мистецтв – наявність на балансі фірми травматичної зброї та кімнати, де б зберігались пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими метальними снарядами несмертельної дії та патронів до них.

Але вимога наявності на балансі травматичної зброї не означає, що людина, яка охороняє музей, зобов’язана мати її при собі. Втім на офіційному сайті «Аутпосту» йдеться, що у своїй роботі компанія застосовує зброю та спецзасоби.

Галерея мистецтв та «Аутпост» узгодили, що вартість однієї години охорони коштуватиме 101,22 грн (з ПДВ), що вдвічі дорожче від середньої ринкової ціни на Львівщині, яку пропонують приватні охоронні фірми.

Наприклад, вартість аналогічних охоронних послуг приватної фірми «Ефорт» становить від 43 грн/год., «Колекс» – від 55 грн/год., «Шериф» – від 24 грн/год. Всі ці ціни вказані на сайтах цих підприємств (без ПДВ).

Тим часом сам «Аутпост» на своєму сайті зазначає, що вартість охоронних послуг стаціонарних та відкритих об’єктів становить від 46 грн/год. без ПДВ (55,2 грн/год. із ПДВ). Натомість за роботу у вісьмох музеях компанія отримуватиме суттєво більше – 101,22 грн/год.

Що тут не так

Ще у 2018 році Кабмін своєю постановою №975 визначив перелік держоб’єктів, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах. Це означає, що поліції охорони, яка є підрозділом Нацполіції України, уряд надав преференцію на охорону низки важливих держструктур.

Під одну з визначених Кабміном категорій підпадають й музейні підрозділи Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, де зберігаються колекції та експонати, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України. Тобто охороною музеїв, що підпорядковані Галереї мистецтв, мала б займатись саме державна поліція охорони, а не приватні охоронні фірми.

Більше того, підрозділи Галереї мистецтв, як і інші держструктури, визначені Кабміном, згідно з ЗУ «Про охоронну діяльність» не можуть охороняти недержавні охоронні підприємства.

Цікаво, що всі ці норми визнає й сама Галерея мистецтв, яка, оголосивши переговорну процедуру у системі Prozorro 29 січня цього року, відразу визначила пріоритетне право Управління поліції охорони у Львівській області на охорону її трьох підрозділів.

«…Таким чином, послуги з охорони Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького можуть надаватись виключно Управлінням поліції охорони у Львівській області в особі полку Управління поліції охорони у Львівській області», – йшлося в поясненні тендерного комітету.

Так, тендерний комітет за процедурою переговорів, як у таких випадках й передбачає законодавство, 9 лютого уклав договір із поліцією охорони на охорону Музею європейського мистецтва (Львів, вул. Стефаника, 3), Музею інтер’єрів (Львів, вул. Коперника, 15) та фондосховища Олеського замку з 1 січня по 31 березня цього року.

На кожному музейному об’єкті поліція охорони забезпечує цілодобовий режим відразу двох постів: поліцейського та воєнізованого. При цьому охорона здійснюється із застосуванням вогнепальної зброї, оскільки йдеться про збереження творів мистецтва. Обидві сторони зійшлись на тому, що вартість роботи поліції охорони становить 174 грн/год., а озброєної воєнізованої охорони – 121 грн/год. Загалом за таку тримісячну охорону Галерея мистецтв заплатить трохи більше 1,9 млн грн.

Водночас 29 січня, у той самий день, коли й відбувалась ця переговорна процедура, Галерея мистецтв надсилає в Управління поліції охорони Львівщини листа, у якому просить знизити вартість охорони до 105 грн/год. і попереджає: у противному випадку договір доведеться укласти лише на три місяці.

Львівський портал звернувся за коментарем у Поліцію охорони Львівщини. Там нам пояснили, що на таку ціну держустанова не погодилась, оскільки вона не покриє всіх витрат. Більше того, у поліції охорони кажуть, що таке прохання Галереї мистецтв їх неабияк здивувало.

«У листопаді 2020 року у нас була зустріч з адміністрацією Галереї мистецтв, на якій ми погодили вартість години охорони на весь наступний рік (121 та 174 грн/год, – ред). Тоді з боку керівництва музею не було жодних застережень щодо фінансування, тому лист із проханням знизити вартість ми не очікували отримати. Ціна 105 грн/год. не покриє наші витрати на охорону і призведе до збитковості. Але Управління поліції охорони готове забезпечити охорону об’єктів галереї, як цього вимагає чинне законодавство. Ми звернулись до керівництва Галереї мистецтв з пропозицією обстежити разом музейні об’єкти, визначити оптимальну охорону, фізичну або технічну, і провести розрахунки відповідно до наявного фінансування», – розповів заступник начальника Управління поліції Львівської області Володимир Сарамака.

Вочевидь, прохання Галереї мистецтв пов’язане з бажанням зекономити кошти, виділені їй із держбюджету на охорону, в чому, зрештою, нічого поганого немає. На перший погляд.

Але в цій ситуації бентежить суперечливість: чому охорону старожитностей віддають у руки приватної фірми, вартість послуг якої близька до державної воєнізованої охорони, і водночас практично вдвічі перевищує середні ціни аналогічних приватних фірм-конкурентів?

Львівський портал намагався поспілкуватись з гендиректором Львівської національної галереї мистецтв Тарасом Возняком, аби він пролив світло на охоронні тендери, проте розмовляти на цю тему він кілька разів відмовився. Спершу посадовець зіслався на свою відсутність на робочому місці, потім коментувати цю ситуацію він не захотів. Перш ніж кинути слухавку Тарас Возняк лише наголосив, що «свою господарську діяльність Галерея мистецтв веде згідно з чинним законодавством».

Фальшива економія?

Тепер повернімось до тендеру Галереї мистецтв, у якому фактично без конкурсу переміг «Аутпост». Більше 9,5 млн грн віддадуть цій приватній фірмі за охорону вісьмох музейних об’єктів. Так, саме віддадуть, бо замість відкритих торгів тут також застосували переговорну процедуру, право на яке безпосередньо має поліція охорони.

Причиною такого рішення тендерного комітету стала відсутність необхідної кількості пропозицій, які необхідні для проведення відкритих торгів. У системі Prozorro двічі розміщали оголошення, але щоразу свою пропозицію подавав лише один учасник, ПП «Охоронно-юридична фірма «Аутпост-8», що автоматично унеможливлює проведення торгів.

Втретє на торги знову подався лише один «Аутпост», тож цього разу тендерний комітет вирішив застосувати переговорну процедуру, віддавши перемогу таки приватній фірмі. Так, справді п.1 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає таку можливість як виняток із правила.

«Замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не відрізнялися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. В цьому випадку для закупівлі послуг з охорони об’єкту замовник торгів може як виняток застосувати переговорну процедуру закупівлі», – пояснювали своє рішення у тендерному комітеті.

Як ми вже писали вище, вартість однієї години роботи «Аутпосту» визначили на рівні 101,22 грн, що вдвічі більше від середніх цін, встановлених іншими приватними охоронними фірмами на Львівщині. Тому залишається дивним, що на таку відверто привабливу ціну ніхто інший не зголосився, окрім ПП «Охоронно-юридична фірма «Аутпост-8».

Цікаво, що торік «Аутпост» також саме таким чином виграв тендер на охорону сімох об’єктів Галереї мистецтв. На відкриті торги тричі подавалась лише ця приватна фірма, якій теж, зрештою, віддали за переговорною процедурою понад 7,5 млн грн на охорону, а згодом ще додали майже 1 млн грн.

У попередні роки, 2018-2019, на тендерах, оголошених Галереєю мистецтв, був більший ажіотаж. Але в результаті до самих торгів тендерний комітет допускав дві приватні фірми, перемогу з-поміж яких все одно здобував «Аутпост». Якщо говорити про фінансування, то за ці три роки «Аутпост» охороняв по п’ять-сім музеїв. Робота цієї приватної фірми у 2018-му Галереї мистецтв обійшлася у майже 2,9 млн грн, у 2019-му – понад 4,4 млн грн. Натомість у 2020-му витрати на роботу цього підприємства зросли майже вдвічі – до 8,4 млн грн.

Вартість охорони компаній «Аутпосту» відповідно до підписаних договорів з Галереєю мистецтв становила: у 2018-му – 47,49 грн/год., у 2019-му – 62,95 грн/год., а в 2020-му – вже 99 грн/год.

Як бачимо, 2021 рік не став винятком у щедрому фінансуванні приватної охорони музеїв Львівщини. Так, можливо, послуги поліції охорони Львівщини стали дещо не по кишені Галереї мистецтв. Але чому її керівництво не говорило про це наприкінці минулого року, коли наперед узгоджувало з поліцією охорони фінансування? Питання залишається відкритим.

На перший погляд, все коректно: поліція охорони, яка апріорі мала б охороняти підрозділи Галереї мистецтв, стала задорогою музейникам. На тендери ніхто, крім « Аутпосту», більше не подався, тому, як то кажуть, треба брати те, що є, бо музеї не можуть залишатись без охорони. Але знову ж таки примітно, що майже 10-мільйонний тендер зацікавив лише одну приватну фірму. Збіг?

Чому жодне приватне охоронне підприємство не хоче працювати з Галереєю мистецтв за ціною, що майже вдвічі більша від середньої ринкової на Львівщині, зрозуміти складно. Чи тут справа – у невидимих підводних каменях або ж корупційних зловживаннях?

P.S. Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького є найбільшим художнім музеєм України. Її колекції налічують понад 62 тисячі експонатів. У 2017 році довкола музею розгорівся справжній скандал, адже з його фондів за незрозумілих обставин спочатку пропали 95 стародруків, а згодом стало відомо про зникнення ще понад 600 експонатів.

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