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На підтримку дітей з рідкісними захворюваннями у Львові проведуть благодійний вечір та аукціон

Вероніка Рой

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На підтримку дітей з рідкісними захворюваннями 24 лютого у Львові проведуть благодійний вечір та аукціон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Президент благодійного фонду «Ангели світла і добра» Роман Панчишин запрошує меценатів, благодійників та усіх небайдужих людей долучатися до акції, і таким чином допомогти людям, які хворіють на спинальну м’язову атрофію (СМА).

«Нам уже вдалося організувати міжнародні меморандуми, за якими кілька родин отримали безкоштовно дуже дорогі ліки. В подальшому, сподіваємось, МОЗ чи місцеві бюджети закуплять препарат. На Львівщині препарат отримують 7 діточок з 30. Окрім того, вже є програма Львівської міської ради про виділення коштів на спецхарчування для цих діток в розмірі 10 тис грн на дитину», — зазначив Роман Панчишин, президент БФ «Ангели світла і добра».

Захід відбудеться о 19.00 в ресторані Deluxe, що на вул. Володимира Великого, 2. Зібрані кошти скерують на реабілітацію та лікування хворих дітей.

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Нагадаємо, у Львові на підтримку людей з рідкісними хворобами підсвітили сакральні споруди — Каплицю Боїмів та дзвіницю церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Від 22 до 28 лютого щодня близько 18.00 години ЛКП «Львівсвітло» вмикатиме спеціальну підсвітку.

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