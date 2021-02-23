На Донбасі загинув український військовий

Зранку 23 лютого внаслідок обстрілу біля Зайцевого на Донбасі один український військовий загинув та ще один дістав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Загалом від початку 23 лютого у штабі зафіксували три порушення «тиші» на Донбасі. Так, неподалік Зайцевого бойовики обстрілювали з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Один український військовий загинув, ще один дістав осколкові поранення.

Також бойовики обстрілювали поблизу Красногорівки та Авдіївки. У штабі запевняють, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Зазначимо, що у зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі в понеділок, 22 лютого, унаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один дістав поранення.

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