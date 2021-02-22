На Донбасі загинув український захисник, ще один отримав поранення

У зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі в понеділок унаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один дістав поранення. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак, передає «Інтерфакс-Україна».

«У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів із протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений», – сказав Хомчак.

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