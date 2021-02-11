На розвиток медицини на Львівщині торік витратили 6,3 млрд грн

Минулого року медична галузь Львівської області отримала 6,3 млрд грн. З них 1,3 млрд грн скерували на боротьбу з коронавірусом. Про це зазначив голова ЛОДА Максим Козицький під час прес-конференції за підсумками року, повідомляє Львівський портал.

Зокрема, відремонтували 9 приймальних відділень в опорних медзакладах області. Також закупили 4 комп’ютерні томографи, 6 рентген-апаратів та 9 апаратів УЗД.

«Доступна медицина має бути не тільки для населення міст. Більше 150 автомобілів саме для первинної ланки було закуплено минулого року. Більше 200 комплектів телемедичного обладнання, за допомогою якого передаються дані від амбулаторій в лікарні вищого рівня для надання допомоги. Окрім того, було відкрито 20 сільських амбулаторій», – зазначив Козицький.

Відтак, кошти, які вдалося зекономити під час будівництва нових амбулаторій та придбання автомобілів для них, а це понад 17 мільйонів гривень, у різних районах області витратять на будівнитво чи ремонт ще кількох медичних установ. Зокрема, на Львівщині дофінансують будівництво, реконструкцію або ремонти дев’яти сільських медустанов у Львівському, Самбірському та Яворівському районах.

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Нагадаємо, що цьогоріч Львівщина отримає 200 млн грн медичної субвенції з державного бюджету.

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