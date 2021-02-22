Троє людей на Львівщині отруїлися чадним газом

Минулої доби, 21 лютого, на Львівщині троє людей отруїлися чадним газом. Випадок стався у квартирі житлового будинку у Золочеві. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Подія трапилася близько 14.40 у помешканні на вул. С.Бандери, 7 у Золочеві. Внаслідок отруєння троє осіб були госпіталізовані у стані середньої важкості до районної лікарні.

Повідомляється, що квартира обладнана ПГ-4 та газовим 2-х контурним котлом. Відтак, до квратири тимчасово припинено подачу газу.

Обставини події встановлюються.

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Зазначимо, нещодавно Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом. За один день відразу 13 людей потрапили в лікарні через чадний газ. Серед потерпілих – четверо дітей та 94-річна бабуся.

В області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Нагадаємо, протягом усього 2020 року на Львівщині чадним газом отруїлись більше ста людей, ще троє загинули.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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