В будинку на Львівщині виявили тіла трьох людей

У приватному будиночку села Сусолів Рудківської ТГ, що належить до Самбірського району, виявили тіла трьох людей які, ймовірно, загинули від отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Тіла трьох людей, які тривалий час не відповідали на телефонні дзвінки, виявили вселі Сусолів, в одноповерховому дерев’яному будинку по вулиці Жовтневій.

Будинок обладнаний газовою плитою та газовим кухонним вогнищем. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» припинено подачу газу до будинку.

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За даними ДСНС України у Львівській області, на місці виявили тіла старшого подружжя та їхнього 44-річного сина. Ймовірною причиною смерті людей стало отруєння чадним газом, який накопичився через відсутність тяги в кахельній печі.

Причина смерті і обставини події ще встановлюються.

Як відомо, з початку року на території області внаслідок отруєння чадним газом в лікувальні заклади доставлено 67 осіб, з них 24 дитини. Померло 10 осіб, з них 2 дитини.

Нагадаємо, протягом усього 2020 року на Львівщині чадним газом отруїлись більше ста людей, ще троє загинули.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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