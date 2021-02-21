У Львові під загрозою падіння дах початкової школи

У Львові на вулиці Некрасова 33, у правій частині будівлі початкової школи, виявили зсув даху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, на місці працює підрядник, також там перебувають комунальні служби. Ліквідація аварійності може зайняти декілька днів — упродовж цього часу будівлю використовувати не будуть. Також прийнято рішення тимчасово перекрити рух транспорту цією вулицею.

«Наші міські служби одразу виїхали на місце. Щоб подбати про безпеку людей, які проходять поруч, було прийнято рішення тимчасово перекрити рух цією вулицею, і станом на зараз на місці працює підрядник, який усуває аварійність. Тут потрібно укріпити дах. Це може тривати декілька днів. Тут розміщене одне з приміщень початкової школи. На час проведення робіт і доти, доки не буде підтверджено, що будівля є безпечною, діти будуть переведені в інший корпус», — зазначив Андрій Москаленко.

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За словами посадовця, наразі точна причина зсуву невідома, однак погодні умови та рекордна кількість снігу, що випала впродовж останніх днів, ймовірно могла сприяти виникненню аварійної ситуації.

«Зараз, коли наші міські служби виїхали на місце, зрозуміло, що погодні умови та нависання снігу були одним із рушіїв виникнення аварійної ситуації. Лише після отримання технічних висновків ми зможемо назвати точну причину», — додав заступник мера.

Як відомо, вчора виявили зсув даху у правій частині будівлі, що на вул. Некрасова, 33. Тут, зокрема, розташовані навчальні приміщення початкової школи «Дзвіночок» із дошкільним відділенням. Натомість у лівій частині будинку, де є житлові помешкання, жодної небезпеки для мешканців немає. На місці події працюють комунальні служби. Для перекриття вул. Некрасова для проїзду транспорту залучено поліцію.

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