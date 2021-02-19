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З 24 лютого Львівщина – у «жовтій» зоні. Що буде дозволено?

Вероніка Рой

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З 24 лютого на всій території України почне діяти адаптивний карантин. Зокрема, на Львівщині, як і більшість областей України, діятиме «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначимо, нещодавно уряд встановив чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення. Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні.

З 24 лютого на території України, зокрема і на Львівщині, встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

«Ситуація із поширенням коронавірусної хвороби залишається напруженою, але стабільною та контрольованою. З 24 лютого на Львівщині діятиме «жовтий» рівень епіднебезпеки. Вкотре наголошую, що ефективність карантину залежить від рівня свідомості кожного з нас», – зазначив під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

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Зазначимо, «жовтий рівень» є базовим для всієї країни і передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом’якшеннями. Зокрема:

  • дозволятиметься проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць). Раніше діяли обмеження, що в заходах може брати участь не більше 20 осіб і для кожного мало бути передбачено 5 кв метрів площі;
  • дозволятиметься відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;
  • можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць;
  • будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години);
  • дозволяється робота басейнів, у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.

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