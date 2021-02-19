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У 2020 році на Львівщині зросла смертність: від чого найчастіше помирали

Ольга Денисяка

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Станом на 1 січня на Львівщині проживає 2 мільйони 497 тисяч осіб. Упродовж 2020 року чисельність населення зменшилася на 14 334 особи, що на 10% більше, ніж у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Зазначається, що кількість мешканців Львова скоротилась на 2804 особи та на 1 січня 2021 року становила 721,5 тис. осіб.

Кількість померлих в області порівняно з 2019 роком збільшилась на 3488 осіб (на 10,6%) і становила 36327 осіб. На 100 випадків смертей припало 58 живонароджених дітей.

За причинами смерті перше місце посідають хвороби системи кровообігу (60,1% від усієї кількості померлих), друге – новоутворення (12,1%), третє – коронавірусна інфекція COVID – 19 (4,7%).

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У 2020 році в області народилось 21129 немовлят, що на 674 дитини (на 3,1%) менше ніж у 2019 році.

Природне скорочення населення (у результаті переважання кількості померлих над кількістю живонароджених) у 2020 році становило 15198 осіб (у 2019 році – 11036 осіб).

Зазначимо, що протягом 2020 року кількість жителів України скоротилася на 314 062 людини й сягнула позначки в 41,59 млн українців.

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