За 2020 рік населення Україні скоротилося на 314 тисяч, – Держстат

Протягом 2020 року кількість жителів України скоротилася на 314 062 людини й сягнула позначки в 41,59 млн українців. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Державної служби статистики.

«Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2021 року становила 41 588,4 тис. людей», – інформуюють в Держстаті.

У ньому зазначено, що кількість смертей в Україні значно перевищує кількість дітей, народжених живими (48 живонароджень на 100 померлих українців).

При цьому минулого року скорочення населення відбувалося переважно через природні причини (616 835 смертей), а міграція за кордон слабо впливала на кількість жителів нашої країни (за рік мігрували лише 9316 українців).

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Водночас у 2019 році кількість мігрантів була вища в більше ніж двічі (21 512), а кількість жителів України загалом скоротилася на 250 785 людей, що на 63,2 тисячі менше, ніж у 2020 році.

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