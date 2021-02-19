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Пропонували майже 12 тис. грн: на кордоні з Польщею 18 осіб хотіли відкупитись від карантину

Юлія Осим

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Упродовж останнього тижня прикордонники Львівського загону зафіксували 18 спроб підкупу від українців та іноземців, які перетинали українсько-польський кордон. За відмову від карантину військовослужбовцям пропонували хабарі на загальну суму близько 12 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Порушники намагалися дати, зокрема,  5 705 грн, 800 зллотих та 15 євро, щоб перетнути державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, та за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням Covid-19. Окрім того, відкупитися хотіли й ті громадяни, у яких є заборони виїзду за кордон.

Хаьарі пропонували прикордонникам у пунктах пропуску «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець» на Львівщині та «Ягодин» на Волині.

Прикордонники вкотре наголошують, щоб громадяни не порушували чинного законодавства України, а саме ч.1 ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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Нагадуємо, що наразі Польща внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19, який МОЗ щотижня оновлює. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройти самоізоляцію. Крім цього, іноземці (крім певних винятків), які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країні.

Зазначимо, МОЗ оновив перелік країн “червоної зони”.

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