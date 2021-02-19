ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині досі не курсують автобуси на понад 50 маршрутах

Юлія Осим

|

Дорожні служби на Львівщині продовжують відновлювати проїзд на автошляхах загального та місцевого значення. Досі понад 50 маршрутів не курсують. Ситуацію обіцяють виправити упродовж кількох днів. Про це на сесії Львівської обласної ради 18 лютого повідомив заступник директора департаменту дорожнього господарства ОДА Микола Одиноцький.

На сьогодні експлуатаційним обслуговуванням доріг місцевого значення в області займаються чотири підрядні організації. Це ДП «Львівський автодор», ПП «Шляховик», ПП «Рома» та ПП «Дрогбуд». Найбільше доріг перебуває на утриманні Львівавтодору.

Нагадаємо, на сесії 16 лютого депутати Львівщини визнали роботу державного підприємства незадовільною та доручили у дводенний термін виправити ситуацію з поїздом транспорту у всі населені пункти області.

Станом на вечір 18 лютого, ізольованими залишилися ще чотири села у Золочівському та Стрийському районах.

Реклама партнерів

Нагадаємо, 17 лютого в області не курсували понад 70 маршрутів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...