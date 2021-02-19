На Львівщині досі не курсують автобуси на понад 50 маршрутах

Дорожні служби на Львівщині продовжують відновлювати проїзд на автошляхах загального та місцевого значення. Досі понад 50 маршрутів не курсують. Ситуацію обіцяють виправити упродовж кількох днів. Про це на сесії Львівської обласної ради 18 лютого повідомив заступник директора департаменту дорожнього господарства ОДА Микола Одиноцький.

На сьогодні експлуатаційним обслуговуванням доріг місцевого значення в області займаються чотири підрядні організації. Це ДП «Львівський автодор», ПП «Шляховик», ПП «Рома» та ПП «Дрогбуд». Найбільше доріг перебуває на утриманні Львівавтодору.

Нагадаємо, на сесії 16 лютого депутати Львівщини визнали роботу державного підприємства незадовільною та доручили у дводенний термін виправити ситуацію з поїздом транспорту у всі населені пункти області.

Станом на вечір 18 лютого, ізольованими залишилися ще чотири села у Золочівському та Стрийському районах.

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Нагадаємо, 17 лютого в області не курсували понад 70 маршрутів.

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