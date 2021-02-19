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Майже 40% ДТП у січні на Львівщині сталися з вини пішохода

Юлія Осим

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Упродовж січня на Львівщині трапилося 62 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинули 7 осіб. Майже 40% аварій спровокували пішоходи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Ще 47 осіб були травмовані. Так, у поліції наголошують, що саме пішоходи, будучи учасниками дорожньо-транспортних пригод, перейшли позначку в третину від усіх аварій з травмованими (38,28%) у січні.

Така цифра спричинена не тільки порушеннями з боку водіїв, а й пішоходів на дорозі. Оскільки вони знехтували правилами та:

  • не одягнули світлоповертальні елементи на верхній одяг в темну пору доби;
  • перейшли проїжджу частину з навушниками;
  • були неуважні та необережні при переході, особливо під час складних погодних умовах;
  • перейшли у невстановленому місці або на червоний сигнал світлофора.

Відтак, патрульні нагадують про дотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами.

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Пішохід:

  • за межами населених пунктів в разі руху узбіччям чи краєм проїзної частини, пішохід зобов’язаний йти назустріч руху транспортних засобів;
  • після висадки з трамвая пішохід зобов’язаний покинути проїжджу частину;
  • у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішохід який рухається по узбіччі дороги або збирається перейти дорогу, має мати світлоповертальні елементи на одязі, аби виділити себе для інших учасників дорожнього руху;
  • переходити дорогу тільки згідно правил дорожнього руху;
  • утриматись від переходу, під час наближення транспорту з увімкненими проблисковими маячками та сиреною;
  • раптово не виходити, не вибігати на проїжджу частину, навіть якщо там є перехід;
  • виходити на проїжджу частину тільки коли впевнені в безпечності руху;
  • пішохід зобов’язаний переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;
  • перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішохід зобов’язаний впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Водій:

  • під час наближення до пішохідних переходів повинен значно знизити швидкість, аби вчасно відреагувати на появу пішохода;
  • поблизу шкіл та інших дитячих установ бути максимально уважним;
  • пам’ятати, що пішохід має перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.
  • дотримуючись цих правил, ДТП за участю пішоходів значно поменшає.

Нагадаємо, загалом у січні на території області побільшало ДТП.

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