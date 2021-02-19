Майже 40% ДТП у січні на Львівщині сталися з вини пішохода

Упродовж січня на Львівщині трапилося 62 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинули 7 осіб. Майже 40% аварій спровокували пішоходи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Ще 47 осіб були травмовані. Так, у поліції наголошують, що саме пішоходи, будучи учасниками дорожньо-транспортних пригод, перейшли позначку в третину від усіх аварій з травмованими (38,28%) у січні.

Така цифра спричинена не тільки порушеннями з боку водіїв, а й пішоходів на дорозі. Оскільки вони знехтували правилами та:

не одягнули світлоповертальні елементи на верхній одяг в темну пору доби;

перейшли проїжджу частину з навушниками;

були неуважні та необережні при переході, особливо під час складних погодних умовах;

перейшли у невстановленому місці або на червоний сигнал світлофора.

Відтак, патрульні нагадують про дотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами.

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Пішохід:

за межами населених пунктів в разі руху узбіччям чи краєм проїзної частини, пішохід зобов’язаний йти назустріч руху транспортних засобів;

після висадки з трамвая пішохід зобов’язаний покинути проїжджу частину;

у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішохід який рухається по узбіччі дороги або збирається перейти дорогу, має мати світлоповертальні елементи на одязі, аби виділити себе для інших учасників дорожнього руху;

переходити дорогу тільки згідно правил дорожнього руху;

утриматись від переходу, під час наближення транспорту з увімкненими проблисковими маячками та сиреною;

раптово не виходити, не вибігати на проїжджу частину, навіть якщо там є перехід;

виходити на проїжджу частину тільки коли впевнені в безпечності руху;

пішохід зобов’язаний переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішохід зобов’язаний впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Водій:

під час наближення до пішохідних переходів повинен значно знизити швидкість, аби вчасно відреагувати на появу пішохода;

поблизу шкіл та інших дитячих установ бути максимально уважним;

пам’ятати, що пішохід має перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.

дотримуючись цих правил, ДТП за участю пішоходів значно поменшає.

Нагадаємо, загалом у січні на території області побільшало ДТП.

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