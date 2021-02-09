На Львівщині побільшало ДТП

У січні 2021 року на Львівщині трапилося 936 ДТП, що на понад 9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

«За перший місяць року сталося більше аварій, ніж аналогічний період минулого року. Кількість зросла на 9,35 відсотків. Зареєстрували на Львівщині – 936 ДТП. А ось ДТП з постраждалими стало менше на понад 11% – 128 аварій», – зазначають патрульні.

Натомість кількість загиблих у ДТП зменшилася. У перший місяць року в аваріях загинуло 17 осіб. А ось травмованих побільшало: їх у січні було 194 особи.

У січні найбільше автопригод з постраждалими зареєстрували у неділю — 24 ДТП, що становить 18,75% від усіх аварій з постраждалими. За даними патрульних, найбільша кількість ДТП з постраждалими припадає на 18-у годину: таких у січні було 14 аварій.

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Основними причинами автопригод з потерпілими у перший місяць 2021 року були:

перевищення безпечної швидкості — 52 ДТП,

порушення правил маневрування — 18 ДТП,

порушення правил проїзду перехресть — 11 ДТП.

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