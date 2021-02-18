Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного розмитнення «євроблях»

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів, пише Економічна правда.

Заступник голови податкового комітету Олександр Ковальчук під час представлення проєкту закону зазначив, що ним пропонується митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року за новою формулою. Вона діятиме протягом 180 днів з дня набрання чинності цього закону.

Формула не залежатиме від вартості автівки, а лише від віку, об’єму та типу двигуна. Право на таке розмитнення отримають водії, що реєструватимуть не більше одного авто на особу.

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Дія закону також не поширюватиметься на транспортні засоби, що не відповідають екологічним нормам «Євро-2» або мають походження з країни, визнаною державою-агресором або з тимчасово окупованих територій.

За законом, ставка акцизного податку до сплати складається з базової ставки, що залежить від віку авто та коливається від 0 до 150 євро, а також ставок за об’єм та тип двигуна автівки. Щодо типу, водіям транспортних засобів, що обладнані виключно двигуном внутрішнього згоряння, потрібно буде сплатити додатково 100 євро. Для електрокарів та гібридних авто ставка нульова.

Залежно від об’єму двигуна ставки варіюються від 0,25 до 0,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

Нагадаємо, що профільний комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкти, які передбачають тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил («євроблях») до кінця 2020 року, у 1000 євро.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова сприяти роботі нардепів і урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення «євроблях».

Раніше власники «євроблях» не могли вивезти авто, адже його одразу конфісковувалиь, а розмитнення автомобіля по діючих ставках не звільняло від штрафу 170 тисяч.

У жовтні 2019 року власники «євроблях» мітингували за прийняття закону про розмитнення.

У січні 2021 року «євробляхерів» почали штрафувати: чому і на скільки дивіться тут.

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