«Євробляхерів» почали штрафувати: чому і на скільки

Поліція почала виписувати штрафи водіям автомобілів на єврономерах за порушення ними закону. Грошове покарання становить 8,5 та 17 тисяч гривень. Про це йдеться у сюжеті «ТСН».

Якщо виявляється, що за кермом «євробляхи» – людина, яка за документами не ввозила її на територію України, доведеться сплатити штраф. У разі першого випадку порушення ця сума складає 8,5 тис. грн. Якщо ж порушник попадеться вдруге – покарання буде 17 тис. грн з вилученням водійського посвідчення.

На сьогодні десятки випадків зафіксовані у Харкові та Харківській області. Там поліцейські отримали доступ до баз даних не розмитнених авто від Державної фіскальної служби. Поки патрулі вивчають як працює система. Незабаром така практика пошириться на всю країну.

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Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, чому почали штрафувати «євробляхерів».

«Збиває людину, ми прибуваємо на місце – євробляхи є, машина є, а людини немає. Хто збив? Хто за кермом? Хто відповідальний? Ніхто не знає. Це порушує закон України. Тому, якщо в автомобілі не існує перехідної реєстрації, тобто як транзитна, наприклад, закріплена за якоюсь людиною і вона прострочила всі терміни реєстрації, такі машини будуть виявлятися і відправлятися на штрафмайданчик. Плакати не треба – повинен бути порядок», – зазначив Аваков.

Зазначимо, що Верховна Рада ще не прийняла законопроєкти щодо доступного розмитнення «євроблях». Відповідні документи перебувають на розгляді у парламенті. Водночас легалізація вживаних авто для українців в окремих випадках сягає 250-650% від його митної вартості.

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