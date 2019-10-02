Власники «євроблях» мітингують за прийняття закону про розмитнення

Близько 100 представників об’єднання «АвтоЄвроСила» зібралися на мітинг під ВР з вимогою ухвалення закону про доступне розмитнення автомобілів із номерами країн ЄС, до мітингарів вже виходив голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

Активісти зазначають, що вийшли на вулицю тому, що не бачать ніяких кроків щодо прийняття закону по розмитненню авто.

«На жаль, нема жодного руху по цим законопроектам, окрім руху в Міністерстві інфраструктури, але вони не є суб’єктом законодавчої ініціативи. Така швидкість прийняття законопроекту нас хвилює», – повідомляється на Facebook-сторінці АвтоЄвроСили.

Серед вимог, які висувають мітингарі – реєстрація законопроекту про доступне розмитнення авто, визнання цього законопроекту як невідкладного та передача його в парламент та на підпис президенту.

Як зазначається, до активістів вже вийшов голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев та пообіцяв пришвидшити процес прийняття, розгляду і голосування законопроекту про доступне розмитнення.

Лідер АвтоЄвроСили Олег Ярошевич заявив, що активісти вийшли на зв’язок з прем’єром Олексієм Гончаруком, який пообіцяв зустрітися з ним і записати спільне відео, в якому Гончарук дасть зобов’язання взяти під контроль прискорення розмитнення.

До зустрічі з прем’єром мітингарі не збираються розходитися.

Окремо Ярошевич зазначив, що перед прем’єром буде поставлене питання щодо звільнення очільника митниці Максима Нефьодова.