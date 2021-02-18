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На трасах державного значення Львівщини під час негоди обійшлося без колапсу, – Служба автомобільних доріг

Вероніка Рой

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Попри негоду, що вирувала на Львівщині, на трасах державного значення області вдалося уникнути транспортного колапсу. Про це у Facebook повідомив керівник Служба автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

За його словами, для експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення протяжністю 1890,9 км задіяно 9 підрядних організацій.

«Для забезпечення проїзду дорогами державного значення Львівщини цілодобово працює важка техніка: бульдозери, роторні снігоочищувачі, автогрейдери, а також навантажувальна техніка та піскорозкидачі. Щодоби на дорогах державного значення у посиленому режимі працюють близько двох сотень спецмашин і стільки ж робітників. Впродовж негоди, аби ліквідувати зимову слизькість, використано майже 25 000 тонн протиожеледних матеріалів», – інформує Олег Береза.

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За час негоди на Львівщині, з 6 по 17 лютого, до диспетчерської служби надійшло 134 звернення стосовно проблемних ділянок. Усі вони, за словами Олега Берези, були вирішені.

«Завдяки спільним заходам та вчасного інформування в області обійшлося без транспортного колапсу», – додав керівник Служби автомобільних доріг.

Нагадаємо, на автошляхах Львівщини через сильні снігопади утворилися «снігові лабіринти» висотою понад три метри.

Як повідомляв Львівський портал, патрульні поліцейські склали на посадовців Львівщини 16 протоколів за неналежний стан доріг. Зокрема, 10 – у Львові та ще 6 в області.

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Фото: Служба автомобільних доріг Львівщини 

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