61-річний мешканець Золочівщини потрапив до лікарні з обмороженням

У четвер, 17 лютого, у Золочівському районі через обмороження 61-річний чоловік потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

За інформацією департаменту, 61-річний житель села Гончарівка Золочівського району о 20:40 год. був госпіталізований у Золочівську центральну районну лікарню з обмороження. У нього діагностували обмороження кистей обох рук.

Наразі стан чоловік середнього ступеню важкості.

Вберегтися від переохолодження допоможе дотримання правил поведінки, зокрема:

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надавайте перевагу взуттю, яке не стискає ногу, воно має бути зручним і вільним, бажано без підборів та з теплою вкладкою;

одягайте зручний, щільний, легкий одяг, який не сковує рухів;

для захисту шкіри змазуйте лице та руки жирним кремом;

на руки обов’язково одягайте теплі зручні рукавиці, шарфи;

якщо відчуваєте, що мерзнете, у жодному випадку не стійте на місці – намагайтеся рухатися, адже рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;

не торкайтеся оголеною шкірою до металевих предметів;

при температурі нижче -15°С обмежте час перебування дітей на вулиці.

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Нагадаємо, у Львові протягом вихідних, 13-14 лютого, із переохолодженням за допомогою медиків звернулись 9 людей, п’ятьох із них госпіталізували.

Через морози та снігопади у львівських центрах перебування бездомних суттєво побільшало людей. Тому з 9 лютого активісти відновили нічні патрулювання містом із гарячою їжею та одягом для безпритульних.

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