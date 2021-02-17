У пам’ять про Героїв Небесної Сотні зі Львівщини створили переїзну виставку

У Музеї визвольної боротьби України, що є відділом Львівського історичного музею, створили переїзну виставку про 24 мешканців Львівщини, які стали Героями Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Виставка розповідає історії життя Героїв Небесної Сотні зі Львівщини. Це стенди-життєписи про 24 людей, які народилися, жили чи навчалися на території області, а в 2014 році загинули під час Революції Гідності і стали Героями Небесної Сотні.

Експозицію розробили музейники спільно з родичами загиблих Героїв, тому виставка є унікальною.

«Виставка не має аналогів в Україні, адже до її створення доклалися родини Героїв, загиблих під час Революції Гідності. Батьки, дружини, діти Героїв Небесної Сотні приносили в музей світлини, ділилися спогадами, розповідали історії з життя», – кажуть у ЛОДА.

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Зауважимо, що виставка, присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні зі Львівщини, є пересувною. Окрім Музею визвольної боротьби, її експонували в Городку, Комарному, Миколаєві, Трускавці, Шепетівці, Дрогобичі, Нагуєвичах, в Українському католицькому університеті та в усіх загальноосвітніх школах, де навчалися Герої.

Зараз виставку презентували студентам і викладачам Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, у планах – охопити й інші навчальні заклади.

Виставку «Історії життя Героїв Небесної Сотні Львівщини» створили у межах проєкту «Небесна Сотня. Жива пам’ять», ініціатором та організатором якого є департамент культури Львівської ОДА. Її куратором й автором є старша наукова співробітниця Музеї визвольної боротьби України Світлана Кочергіна.

Нагадаємо, 20 лютого Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня у 2014 році під час Революції Гідності силовики режиму президента-втікача Віктора Януковича на вулиці Інститутській у Києві розстрілювали протестувальників. Загалом за день загинули близько ста людей, яких назвали Небесною Сотнею.

У Львові відбудеться низка пам’ятних заходів, більшість із них проходитимуть протягом чотирьох днів – з 18 по 21 лютого. Детальніше про всі заходи читайте за цим посиланням.

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Фото: ЛОДА