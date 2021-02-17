У Львові хочуть встановити ще дві станції моніторингу повітря

У 2021 році у Львові планують встановити дві станції моніторингу якості повітря. Про це повідомила очільниця управління екології та природних ресурсів Львівської міськради Олександра Сладкова на своїй сторінці у Facebook передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Олександри Сладкової, перша станція моніторингу якості повітря встановлена минулого року на вул. Пластовій, 13. Загалом по Львову планують встановити 10 таких станцій.

«Дуже важливий проект — моніторинг якості повітря. Одну станцію вже поставили минулого року на вул. Пластовій, 13, поблизу ділянки, що відведена під будівництво сміттєпереробного заводу, на виконання петиції мешканців. Зараз цей пристрій веде онлайн-трансляцію щодо стану повітря на сайті ЛКП «Зелене місто»… Місту треба орієнтовно 10 станцій. Плануємо дві станції поставити цього року. Їх буде закуповувати та встановлювати КП «Адміністративно-технічне управління». Відповідно, ще є питання, де будуть транслюватись дані, але вони будуть у форматі онлайн, доступні для всіх мешканців. Також ще вирішуємо, на яких саме локаціях встановити станції», – повідомила Олександра Сладкова.

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У проекті бюджету розвитку Львівської МТГ на 2021 рік передбачено виділення на спорудження двох станцій 3 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові на вулиці, Пластова, 13 з’явився пост моніторингу якості повітря. Дані з приладу виводяться на сайт ЛКП «Зелене місто».

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