ОСТАННІ НОВИНИ

Поблизу майбутнього сміттєпереробного заводу встановили пост якості повітря

Андрій Котенський

|

У Львові на вулиці, Пластова, 13 з’явився пост моніторингу якості повітря. Дані з приладу виводяться на сайт ЛКП «Зелене місто». Спостерігати за ними можуть усі охочі у режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Розміщений прилад біля колишнього гуртожитку «Львівводоканалу». Облаштовували його працівники науково-виробничого підприємства Novus Cybernetic, яке виграло тендер із встановлення приладу.

«Усі охочі можуть цілодобово в режимі онлайн спостерігати за показниками, які вимірюватимуться поблизу місця будівництва майбутнього сміттєпереробного заводу. Це ще раз підтверджує його безпечність та екологічність», — зазначають у ЛКП «Зелене місто».

Реклама партнерів

 

Спостерігати за якістю повітря можна за посиланням: zelenemisto/#projects

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...