Поблизу майбутнього сміттєпереробного заводу встановили пост якості повітря

У Львові на вулиці, Пластова, 13 з’явився пост моніторингу якості повітря. Дані з приладу виводяться на сайт ЛКП «Зелене місто». Спостерігати за ними можуть усі охочі у режимі онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Розміщений прилад біля колишнього гуртожитку «Львівводоканалу». Облаштовували його працівники науково-виробничого підприємства Novus Cybernetic, яке виграло тендер із встановлення приладу.

«Усі охочі можуть цілодобово в режимі онлайн спостерігати за показниками, які вимірюватимуться поблизу місця будівництва майбутнього сміттєпереробного заводу. Це ще раз підтверджує його безпечність та екологічність», — зазначають у ЛКП «Зелене місто».

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Спостерігати за якістю повітря можна за посиланням: zelenemisto/#projects