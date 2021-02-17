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Скільки маршруток і трамваїв виїхали на вулиці Львова

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 17 лютого, у Львові курсує близько 480 одиниць громадського транспорту. Найгірша ситуація – з маршрутками приватних перевізників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, на вулиці Львова виїхала 481 одиниця громадського транспорту. «Львівелектротранс» випустив 106 трамваїв і тролейбусів, а це – 92% від плану, комунальне АТП-1 – 225 маршруток (87% від плану).

Найгірша ситуація з виїздом маршруток приватних перевізників. Вранці 17 лютого у місті курсують 150 автобусів, що становить лише 65% від плану.

Водночас заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк запевнила, що комунальні служби продовжують працювати в посиленому режимі і розчищати дороги від снігу.

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«Сьогодні вночі працювало 84 одиниць техніки, використано 193 кубометри піскосуміші і 2 тонни технічної солі. Зранку працювали 1572 двірники. Також ми вивозили сніг у Галицькому, Франківському, Залізничному, Шевченківському і Личаківському районах, очищали вузькі вулички, щоби забезпечити проїзд транспорту, тротуари, щоби пішоходи нормально рухалися. Загалом вивезли 1531 кубометр снігу», – розповіла Ірина Маруняк.

Протягом дня у Львові продовжать вивозити сніг та знімати з дахів бурульки. Куди можна скаржитися на брили льоду, що звисають із будинків, читайте за цим посиланням.

Додамо, що на днях у центрі Львова на 20-річну дівчину впала буруля. Її забрали в лікарню.

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