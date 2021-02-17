На Львівщині засудили чоловіка, який переправляв нелегалів до Польщі

Мешканець Київської області, який організував канал незаконного переправлення осіб через українсько-польський кордон на Львівщині, отримав судовий вирок. Раніше прикордонники затримали правопорушника разом з двома нелегалами, коли вони намагалися дістатися до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Ще 4 лютого поточного року львівські прикордонники виявили та затримали двох громадян Палестини, які в обхід пункту пропуску намагалися дістатися до Польщі. До державного кордону нелегалів супроводжував громадянин України.

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За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Встановлено, що незаконному переправленню іноземців до сусідньої країни сприяв 49-річний українець, мешканець Київської області, який також був затриманий.

Червоноградський міський суд у Львівській області визнав чоловіка винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком терміном 1 рік 6 місяців.

Нагадаємо, на околиці села Угринів Червоноградського району виявили групу нелегалів, які намалися перейти через кордон до Польщі поза пунктами пропуску.

Фото Львівського прикордонного загону

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