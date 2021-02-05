Втікали і падали: на кордоні з Польщею затримали групу нелегалів

Прикордонники Львівського загону затримали трьох нелегалів, які намагалися перетнути українсько-польський кордон поза пунктами пропуску. Правопорушників виявили на околиці села Угринів Червоноградського району за допомогою мобільного тепловізійного комплексу «TORSUS PRAETORIAN». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Нелегальні мігранти намагалися втікати, при цьому бігти, падали, тоді підіймалися і знову бігли. Однак втекти їм далеко не вдалося. Під час затримання правопорушники не мали при собі документів. З їх слів, один з них – громадянин України, а двоє інших – громадяни Палестини.

Відтак, іноземців та громадянина України доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Також щодо українця за підозрою у вчиненні злочину за ст. 332 направлено повідомлення для внесення в ЄРДР.

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Окрім того, минулої доби прикордонники відділу «Краківець» при спробі порушення державного кордону затримали ще двох нелегалів. Затриманими, які були вдягнені не зовсім в сезонному одязі, виявилися громадяни Судану. Про чужинців, котрі з’явилися у прикордонні та прямували в бік кордону, повідомив місцевий мешканець.

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