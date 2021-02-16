Верховна Рада відновила конкурс на держпосади

Верховна Рада України прийняла закон, яким відновила конкурс для претендентів на держпосади. «За» у вівторок, 16 лютого, проголосували 289 нардепів, пише УП.

Так, парламент ухвалив закон «Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби». Він передбачає відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Передбачено, що конкурси на посади, зайняті особами, котрі працюють за контрактом на час коронавірусного карантину, мають бути оголошені протягом шести або дев’яти місяців із дня набуття законом чинності.

Контракти, укладені на час карантину, діятимуть до призначення переможців конкурсів.

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Нагадаємо, що конкурси на держпосади були зупинені у квітні минулого року через пандемію. На державні посади працівників наймали за контрактом. Ще у серпні в програмі допомоги ЄС уряду України нагадували про необхідність відновити конкурси для призначень на державну службу.

Як писав Львівський портал, Верховна Рада нещодавно дозволила, аби держслужбовці залишались на своїх посадах до досягнення 70 років. Раніше діяло вікове обмеження 65 років.

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