Держслужбовцям дозволили залишатися на посаді до досягнення 70 років

Верховна Рада у середу, 16 грудня, ухвалила закон, яким зняла вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі. «За» проголосували 300 нардепів. Про це пише УП.

Законопроєкт №4096 вносить зміни до закону «Про державну службу». Зокрема, виключає норму про те, що на держслужбі не може працювати людина, яка досягла 65-річного віку.

У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

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Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Згідно з внесеною під час засідання правкою, закон поширюється і на службовців місцевого самоврядування.

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